Successo per la Festa dell’Albero 2022, organizzata dal Comune di Spoleto - Tuttoggi

Con il sindaco Sisti e l’assessore competente Protasi, gli alunni e le alunne, con le insegnanti, hanno messo a dimora alcuni giovani lecci

Circa 1000 i partecipanti, tra bambini e bambine degli asili nido, scuole dell’infanzia e primarie, e gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado. È stata un successo la Festa dell’Albero 2022, organizzata dal Comune di Spoleto in collaborazione con i Carabinieri Nucleo Forestale di Spoleto, Legambiente e la ditta Garden Land di Bocci Novello, che si è svolta ieri in diversi giardini e aree verdi della città.

Tre gli appuntamenti nell’area verde della zona PEEP di San Nicolò, in via Risorgimento, organizzati nell’ambito del Progetto Nazionale di Educazione Ambientale “Un albero per il futuro” dai Carabinieri Nucleo Forestale di Spoleto, che hanno coinvolto le primarie di San Giacomo, XX settembre, Maiano, Beroide, Villa Redenta e Francesco Toscano. Alla presenza del sindaco Andrea Sisti e dell’assessore alla transizione ecologica Agnese Protasi, gli alunni e le alunne, insieme alle proprie insegnanti, hanno messo a dimora alcuni giovani lecci.