Successo per il CTS Terni alla terza prova di campionato italiano a Sermoneta (Lt): Trionfetti primo, Carapacchi terzo. Tanti altri atleti medagliati - Tuttoggi.info

Terni, 18 Luglio 2024 – Un altro successo per gli atleti del CTS Terni che, nella terza prova del campionato italiano di tiro dinamico sportivo svoltasi a Sermoneta (Lt) durante l’ultimo fine settimana, hanno occupato due delle tre posizioni del podio Production: Federico Trionfetti infatti ha conquistato il primo posto assoluto mentre Mirko Carapacchi ha ottenuto il terzo gradino del podio. Trionfetti e Carapacchi rappresentano le punte di diamante del CTS Terni, ma numerosi sono ormai gli atleti di livello e non a caso a Sermoneta sono arrivati molti risultati importanti.

Eccoli nel dettaglio:





Successi individuali





Federico Trionfetti 1° Classificato Production;

Mirko Carapacchi 3° Classificato Production;

Margot Scimmi 3° Classificata Lady Production Optic





Successi di Squadra





Team Production 1° Assoluto (Trionfetti – Carapacchi – Duka);

Team Classic 2° Assoluto (Antonelli – Scatolini – Fedeli);

Team Production Optic 3° Assoluto (Salvati _ Scimmi – Sabatini).





“Un gruppo di campioni, di atleti, di amici – racconta il patron del CTS, Claudio Trionfetti – che non smette mai di stupire. Ragazze e ragazzi preparati che non si risparmiano. Queste vittorie, che ormai si confermano nel tempo, non nascono per caso ma sono il frutto di un percorso fatto di duro lavoro, tenacia e resilienza. Ogni allenamento, ogni sacrificio, ogni momento di fatica sono mattoni fondamentali per costruire il cammino verso il successo. Nessuno viene lasciato indietro. Sono orgoglioso, ma nel contempo non mi crogiolo sugli allori e penso già ai prossimi impegni”.





Una mentalità vincente che fa di questa squadra un punto di riferimento a livello italiano ed europeo. Anche per questo sabato prossimo la Nazionale italiana di tiro dinamico sportivo tornerà al CTS di Terni per un raduno al quale saranno presenti i migliori atleti della penisola, una sorta di collegiale che si annuncia molto interessante.