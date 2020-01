Successo dell'Open Day degli Istituti Professionali dell'Umbria a Bastia Umbra - Tuttoggi

Giovedì, 16 Gennaio 2020, la Sala Congressi del Centro Fiere di Bastia Umbra ha ospitato una kermesse di grande impatto per il mondo scolastico e lavorativo dell’intera Regione Umbria: gli Istituti professionali si sono uniti ed hanno incontrato genitori ed alunni per un Open day singolare, fuori dai classici schemi, ma soprattutto esaustivo riguardo le innumerevoli possibilità, offerte ai giovani, dalle istituzioni scolastiche professionali. La dirigente dell’Istituto Professionale “Orfini” di Foligno prof.ssa Mariarita Trampetti ha svolto il compito di collante dell’evento.

Erano presenti, con i propri stand informativi, le scuole professionali, i docenti e diversi dirigenti del territorio umbro: IIS “CAVOUR MARCONI PASCAL” di Perugia; IPIA “ORFINI” di Foligno; IIS “L. da VINCI” di Umbertide; IIS “CASAGRANDE-CESI di Terni; IIS “CASSATA GATTAPONE” di Gubbio; IIS “ITALO CALVINO” Città della Pieve; IIS “PATRIZI- BALDELLI-CAVALLOTTI” Città di Castello; Istituto omnicomprensivo “SIMONE FIDATI” di Cascia; IIS “MARCO POLO- RUGGERO BONGHI” di Assisi; Istituto Tecnico-Professionale di Spoleto; IPSEOASC “DE CAROLIS” di Spoleto; Istituto Omnicomprensivo “R. LAPORTA” di Fabro; Istituto Omnicomprensivo “SALVATORELLI- MONETA” di Marsciano; Istituto Omnicomprensivo di Giano dell’Umbria- Bastardo; Istituto Professionale di Stato per i servizi enogastronomici, dell’ospitalità alberghiera e dei servizi commerciali di Assisi.

All’esposizione ha fatto seguito una conferenza , guidata dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Mariarita Marconi dell’ IIS “Cavour Marconi Pascal” di Perugia, istituto capofila della rete degli istituti professionali dell’Umbria. Sono stati numerosi gli ospiti e gli interventi, tra cui quelli della Prof.ssa Paola Lungarotti , sindaco di Bastia Umbra, la dott. Antonella Iunti, Dirigente dell’URS Umbria; il prof. Antonio Allegra (Università per stranieri Perugia); l’ing. Oscar Proietti, coordinatore tecnico scientifico di ITS Umbria; la Dirigente scolastica, prof.ssa Bianca Maria Tagliaferri dell’Istituto alberghiero di Assisi; le dott.sse Nicoletta Arca ed Annalisa Sciarra per Anpal Servizi.

Gli interventi hanno presentato un denominatore comune: gli Istituti Professionali creano lavoro!

La Dirigente Iunti ha, giustamente sostenuto che senza una corposa preparazione scolastica sarebbe impensabile raggiungere determinati livelli lavorativi. Allo stato attuale, gli studi professionali, per la loro conformazione, per la peculiarità che li contraddistingue, per il ventaglio di scelte che offrono, risultano i più completi per la formazione dei giovani che dovranno inserirsi in un tessuto lavorativo “globalizzato” quanto mai complesso ed in continua evoluzione.

Il sindaco Lungarotti ha esternato, forte della sua esperienza di docente e dirigente, che, l’offerta formativa degli Istituti professionali, crea “menti d’opera”, a sottolineare la necessità di superare certi cliché che etichettano sempre più spesso i Professionali come scuole di seconda categoria.

L’offerta formativa degli Istituti Professionali è, invece, quanto mai variegata e richiede una notevole profusione di impegno da parte di quanti operano in tali scuole, ma soprattutto da parte degli alunni che devono confrontarsi con lo studio canonico delle discipline “comuni” ed aggiungono ad esso, l’impegno, la serietà e l’attenzione nell’affrontare lo studio delle discipline di “indirizzo”.

Il mondo del lavoro chiede professionisti che non siano solo e sempre avvocati, notai, medici o dirigenti, ma ottimi e qualificati meccanici, albergatori, designer , fotografi….

Le scuole professionali dell’Umbria possono dare una risposta.

Foto generica repertorio TO