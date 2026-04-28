Su Tivusat un maggio di benessere, salute e cucina in 4k - Tuttoggi.info

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Su Tivusat un maggio di benessere, salute e cucina in 4k

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Su Tivusat un maggio di benessere, salute e cucina in 4k

Mar, 28/04/2026 - 17:18

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ROMA (ITALPRESS) – Su MyZen TV, canale 222 di Tivusat, torna Reset, la serie che porta gli spettatori in hotel esclusivi per ritrovare equilibrio e serenità: vola a maggio in Sri Lanka, per scoprire un’antica piantagione di tè trasformata in un sontuoso rifugio: Santani. L’hotel propone un approccio olistico alla salute che include la medicina ayurvedica e le antiche pratiche di yoga e meditazione. La serie visita destinazioni favolose e racconta le motivazioni dietro queste scelte.
My Zen Trendy mostra le ultime tendenze in fatto di cibo, bellezza, yoga e benessere. Questo mese tappa a Palm Springs, la città nel cuore del deserto californiano, per ammirare una delle più grandi collezioni di cactus.
HealthExplored è invece una serie che accompagna gli spettatori in un viaggio alla scoperta del percorso verso il benessere. Si parla di salute e del nostro legame con il mondo naturale, della continua ricerca di una vita appagante e sana. Questo mese una delle mete è Seoul, con un focus sulla cucina locale tra barbecue affumicati e le visite al mercato del pesce più importante della città e a quello delle erbe medicinali, dove gli scaffali traboccano di ginseng, radici, funghi e tisane utilizzate da secoli nella medicina tradizionale coreana. MyZen TV dal 2019 è un’esclusiva tivùsat.
Questa la programmazione

MyZenTv, canale 222, tivùsat
Reset, Santani
Venerdì 1, ore 20:04

My zen people, Annabelle Higgins and Vale´rie Siris
Venerdì 8, ore 20:43

My zen trendy, Hotel Paseo, Palm Springs
Lunedì 20, ore 20:50

Health Explored, Korea, Seoul Food
Lunedì 11, ore 21:00

– foto ufficio stampa Tivusat –
(ITALPRESS).

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