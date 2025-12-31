 Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido - Tuttoggi.info
Stufa difettosa, bimbo di 3 anni muore intossicato da monossido

Mer, 31/12/2025 - 22:03

(Adnkronos) – Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in frazione Carzago, per intossicazione da monossido di carbonio. Dai primi accertamenti, riporta Il giornale di Brescia, la causa sarebbe il malfunzionamento di una stufa nell’abitazione di una famiglia pachistana. Presenti in casa la mamma di 30 anni e i due figli di 5 e 3 anni: i primi due trasportati all’ospedale Poliambulanza, per il più piccolo invece non c’è stato nulla da fare, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 

