Studios Papigno, scenografie concesse alla Pro Loco Ferentillo per "Le rocche raccontano" - Tuttoggi

Studios Papigno, le scenografie contenute nei padiglioni andranno in affido temporaneo alla Pro Loco Ferentillo

Con delibera di Giunta del 24/08/2022 il Comune di Terni ha approvato la concessione temporanea alla Pro Loco di Ferentillo delle scenografie e le risultanze legnee contenuto all’interno degli Studios di Papigno. La Pro Loco, con istanza inoltrata al Comune il 31/05/2022, aveva infatti chiesto di poter utilizzare il materiale di scena per l’evento “Le Rocche Raccontano”. Secondo quanto contenuto nell’atto “la Società International Studios & Services Spa, avente causa rispetto ai cessati contratti di locazione degli ex studi cinematografici, congiuntamente ad Istituto Luce Cinecittà Srl, più volte sollecitata a liberare i padiglioni dagli scarti ancora presenti, ha sempre opposto diniego”.

Studio Papigno, le scenografie alla Pro Loco Ferentillo

Visto l’interesse dell’Ente che i padiglioni degli ex studi cinematografici di Papigno siano liberi dal materiale oggi presente si è stabilito di poter conferire alla Pro loco Ferentillo, previa sottoscrizione di apposito dettagliato verbale di consegna, quanto richiesto, cioè 5 scenografie rappresentanti facciate di case ed un edificio gotico, 3 colonne, una porta e relle in legno appendiabiti), riservandosi di averli restituiti in caso di necessità.