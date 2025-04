Studentessa Usa morta a Roma per choc anafilattico dopo panino, i precedenti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – La reazione allergica a un alimento o a un farmaco può essere fatale. Così è stato per una studentessa americana a Roma che avrebbe mangiato un panino in un ristorante in via Giovanni de Agostini, in zona Pigneto, ma, a causa di una reazione allergica, avrebbe iniziato a sentirsi male poco dopo. La ragazza, una studentessa Erasmus di 21 anni, è morta nonostante due dosi di cortisone e il soccorso dei sanitari del 118 che per 30 minuti le hanno praticato il massaggio cardiaco. Ma non è l’unico caso.

Tra quelli più recenti c’è il caso di una giovane turista inglese di 14 anni morta a Roma il 24 ottobre scorso, anche lei per uno shock anafilattico dopo che, in vacanza con i genitori, ha mangiato un dessert in un ristorante. La giovane era allergica alle arachidi e il dolce conteneva tracce di frutta secca. A nulla sono valsi i rapidi soccorsi e il trasferimento all’ospedale San Camillo di Roma, dove la ragazza è deceduta per le conseguenze fatali dell’anafilassi.

Il 13 novembre 2024 invece è morto a Ferrara un giovane di 29 anni, originario di Lecce. Il ragazzo, che viveva nella città emiliana per motivi di lavoro e di studio, accusava sintomi influenzali da alcuni giorni e dopo aver assunto farmaci da banco è andato a dormire. E’ stato ritrovato cianotico dal coinquilino ed è deceduto a causa di una probabile reazione allergica a farmaci. Ancora a Roma, il 5 dicembre 2024, una bambina di 9 anni è morta per una reazione allergica a un piatto di gnocchi. Era allergica al frumento e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarla del Policlinico Casilino, prima, e del Gemelli poi.