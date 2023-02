Studentessa folignate sale in cattedra in Argentina

Esperienza straordinaria

“Un’esperienza straordinariamente stimolante e appagante”, ha riferito Sveva, al ritorno in Italia, ai suoi

compagni di classe. Che ha caldamente invitato ad accogliere le opportunità di crescita personale degli

scambi culturali e linguistici con altri Paesi, offerti dalla scuola. Sveva, alla sua seconda esperienza di

mobilità internazionale, nel Paese albiceleste ha perfezionato il suo spagnolo e ha imparato a pagare in

pesos, ha sperimentato i piatti della cucina locale, in primis le grigliate di asado (“ché non è un pasto se non si mangia carne”), ha assecondato gli usi e i costumi argentini come il bacio di saluto su una sola guancia anche tra estranei, facendosi permeare dal temperamento aperto e gioioso dei latino-americani. “Ho visto un Paese pieno di contraddizioni e disuguaglianze sociali, che con innato spirito di amicizia si apre agli stranieri ma che vive anche condizioni di povertà estrema, come è evidente nelle favelas, luogo degli ultimi e degli invisibili”, racconta la studentessa con la voce incrinata dall’emozione. “Le esperienze di mobilità internazionale che la scuola propone – commenta in proposito Federica Ferretti, preside dell’Istituto ‘Scarpellini’ – rappresentano un’importante occasione per acquisire e sviluppare competenze interculturali, essenziali in un mondo sempre più globalizzato”.