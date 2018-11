Strumenti&Musica, secondo giorno di audizioni per i concorrenti del Concorso Pianistico Internazionale

Secondo giorno di audizioni a Spoleto per i concorrenti iscritti al Concorso Pianistico Internazionale. Oggi è stata la volta dei candidati della categoria G e, ancora una volta, come nella giornata di ieri, non è stato assegnato il primo posto a dimostrazione dell’altissimo livello di preparazione richiesto a tutti i partecipanti.

Nel pomeriggio si è proceduto con la semifinale dei cinque concorrenti della categoria PREMIO. Tre i prescelti ai quali la giuria ha dato l’idoneità ad accedere al round finale: Grigoris Ioannou (Grecia) – Lobefaro Greta Maria (Italia) – Trione Bartoli Giorgio (Italia).

La giornata di domani prevede, a partire dalle 8.30, le audizioni della categoria E, mentre nel pomeriggio si proseguirà con la finale della categoria PREMIO. Alle 21, sempre nel salone d’onore di Palazzo Leti Sansi, si terrà il concerto del fisarmonicista Samuele Telari e quello della pianista Lucrezia Proietti che eseguiranno il seguente programma:

Coniugazione del sublime III – Le vesti di Giuda “per fisarmonica” – Corrado Rojac (vincitore ex-aequo del 2° Concorso di Composizione Città di Spoleto)

Sequenza XIII “chanson” per fisarmonica – Luciano Berio

Iris (for the Left hand alone) – Yuya Takano (vincitore ex-aequo del 2° Concorso di Composizione Città di Spoleto)

Anamorfosi per pianoforte – Salvatore Sciarrino

Andante e Rondò capriccioso in mi minore op. 14 – Felix Mendelssohn

Dai Sixcaractéristique capriccioso. 61 per fisarmonica e pianoforte – Bernard Molique

Escualo, Ave Maria, Jeanne y Paul per fisarmonica e pianoforte – Astor Piazzolla

CLASSIFICA CATEGORIA G

2° classificato MAGI LORENZO – punti 93

3° classificato MARCHESINI LORENZO – punti 87

3° classificato NERI CORRADO – punti 86

3° classificato SAMPANIS AGGELOS – punti 85

