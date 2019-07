Strumenti da lavoro rubati a Umbertide ritrovati dalla Polizia a Faenza

Sono stati rinvenuti dalla Polizia in questi giorni, addirittura in Romagna, gli utensili di tipo professionale rubati recentemente da un autocarro parcheggiato in un’area di sosta a Umbertide.

I ladri, approfittando della momentanea assenza dell’operatore impegnato nella propria attività lavorativa, avevano praticato un foro sul cilindro di chiusura del portellone posteriore e si erano impossessati di alcuni cassette con vari strumenti di lavoro riposti all’interno del veicolo.

La tempestiva denuncia sporta al Commissariato di Città di Castello ha consentito agli uomini della Polizia di Stato di Faenza di rintracciare il maltolto all’interno di un’auto di piccola cilindrata, i cui occupanti, due cittadini di origini campane di 39 e 35 anni, gravati da svariati precedenti, non erano stati in grado di fornire plausibili giustificazioni relative al loro possesso.

Accertato che la strumentazione era provento di furto, è stata sottoposta a sequestro e i due sono stati denunciati in stato di libertà, in concorso tra loro, per il reato di ricettazione. Sono state inoltre avviate le procedure tese alla restituzione del materiale rubato ai legittimi proprietari.

