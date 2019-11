Stroncone, mercoledì consiglio comunale contro la centrale a biometano

Un consiglio comunale straordinario in cui ribadire, in modo bipartisan, la contrarierà di Stroncone alla nuova centrale a biometano a Vascigliano.

La seduta è stata convocata per mercoledì 13 novembre alle ore 17, come annuncia il sindaco Giuseppe Malvetani: “Abbiamo deciso, d’accordo anche con i capigruppo di minoranza, di convocare un consiglio comunale ad hoc sulla situazione di Vascigliano per condividere un ordine del giorno da votare all’unanimità e da inviare alla nuova Governatrice della Regione, sottolineando la netta contrarietà della popolazione ed auspicando, da parte dell’Ente deputato al rilascio o diniego dell’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio dell’impianto, una attenta valutazione di tutte le criticità da noi evidenziate in sede di conferenza di servizi allorchè abbiamo espresso parere negativo”.

Già nei giorni scorsi il primo cittadino di Stroncone aveva evidenziato la contrarietà dell’amministrazione comunale alla realizzazione della centrale, la cui autorizzazione spetta però alla Regione Umbria.

