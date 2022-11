Prestavano soldi agli imprenditori in gravi difficoltà economiche e che non potevano rivolgersi alle Banche con tassi usurari e quando questi non erano più in condizione di onorare il debito, si impossessavano delle loro aziende. Ma alla fine due fratelli di Leonforte, in provincia di Enna, sono stati arrestati dalla Guardia di finanza. Indagate altre venti persone. vbo/gtr