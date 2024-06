Strisciuglio "Rfi per il Giubileo investirà 50 milioni nelle stazioni" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “Sono degli interventi importanti, l’attenzione di Rete Ferroviaria Italiana, gruppo Ferrovie dello Stato, è massima nel cercare di aumentare l’accessibilità alle nostre stazioni, ovviamente questi interventi trovano maggiore importanza nelle grandi aree metropolitane, nelle situazioni in cui, come nella stazione di Trastevere, possiamo incrementare e agevolare di più del 50% l’accessibilità pedonale alla stazione aprendo l’accessibilità pedonale da un altro fronte”. Lo ha dichiarato Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale Rete Ferroviaria Italiana, a margine dell’avvio dei lavori per l’apertura del secondo fronte della Stazione Trastevere, a Roma. “Sono interventi in cui siamo concentrati nel nostro piano industriale, ancora di più in occasione di eventi come il Giubileo dove rafforziamo questi interventi, è un progetto che nel suo complesso, su questa stazione, vale più di 10 milioni di euro, sono quasi 50 i milioni di euro che Rete Ferroviaria Italiana investirà nelle stazioni in occasione del Giubileo”, ha sottolineato. xc3/vbo/gtr