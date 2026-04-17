Stretto di Hormuz, Meloni "Libertà di navigazione centrale per Italia e Ue" - Tuttoggi.info

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una questione assolutamente centrale per l’Italia, per l’Europa e per la comunità internazionale nel suo complesso. Si tratta ovviamente di affermare un principio cardine del diritto internazionale – principio che vale chiaramente per qualsiasi altro passaggio dal quale dipendano le catene di approvvigionamento mondiali – ma si tratta ovviamente di una questione di enorme rilevanza economica”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi.
sat/gtr
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(Fonte video: Palazzo Chigi)