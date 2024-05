Stress e stanchezza, un nuovo integratore per combatterle - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Lo stress è spesso causa di stanchezza. Secondo una ricerca commissionata da Bayer il 70% degli italiani in età adulta, fra i 25 e i 65 anni, si sente stressato e oltre 4 milioni di persone assumono integratori per combattere l’affaticamento da stress. Durante un evento a Milano, l’azienda ha presentato un nuovo prodotto studiato per avere una duplice azione: da un lato gestire lo stress e dall’altro ricaricare le energie. “Molti italiani che assumono un integratore per alleviare la stanchezza da stress non sono soddisfatti – ha detto Lorenzo Ronchi, Marketing Category Head di Bayer Italia durante l’evento – questi consumatori infatti acquistano multivitaminici non specifici. Questi prodotti non possono aiutare pienamente il nostro corpo ad adattarsi alle circostanze di stress. Bayer porta una soluzione specifica: il nuovo Supradyn Ricarica No Stress si compone infatti di due azioni. Da un lato ricarica le energie con vitamine e minerali e dall’altra introduce elementi botanici per rispondere e gestire meglio lo stress cui è sottoposto l’organismo”.

La dottoressa Michela Barichella, Responsabile Medico Unità Operativa di Nutrizione della Clinica ASST G.Pini-CTO e professoressa all’UniMi ha spiegato perchè lo stress è associato a stanchezza: “Quando ci troviamo in presenza di potenziali fattori stressanti mettiamo in atto una serie di meccanismi di adattamento che ci permettono di tornare allo stato fisiologico precedente. La risposta allo stress comprende una serie di reazioni che coinvolgono l’asse ipotalamo ipofisi-surrene. Vengono quindi rilasciati degli ormoni che portano a un aumento di adrenalina, noradrenalina e cortisolo. Questa risposta, sebbene sia essenziale per il funzionamento umano, se eccessiva può provocare diversi disturbi sia fisici che mentali, detti ‘disturbi dell’adattamentò che possono comprendere sintomi come stanchezza e affaticamento”.

“Supradyn Ricarica No Stress contiene estratti vegetali – ha spiegato Cristina Nicastro, Responsabile scientifico Bayer Consumer Health – che lavorano sullo stress. La Rhodiola rosea è una pianta adattogena che aumenta la resistenza allo stress e riduce la sensibilità ai fattori che inducono stress, mantenendo uno stato di equilibrio. Deve le sue proprietà alla presenza di due polifenoli, salidroside e rosavine che influenzano favorevolmente le funzioni fisiologiche e le attività all’interno del sistema nervoso centrale. Il prodotto poi contiene estratti di Melissa officinalis che abbassa la risposta emotiva e ha un effetto calmante. Agisce poi anche a livello gastrointestinale dove produce un effetto di distensione e allevia la tensione addominale”. Se gli estratti vegetali hanno un effetto “stress out”, per la parte di “energy in” ci sono le vitamine del gruppo B: Vitamina B5, B6, B12 e l’Acido Folico (B9). “Altrettanto importante – ha spiegato ancora Cristina Nicastro di Bayer – è il Magnesio. E’ un minerale che è presente in più di 300 reazioni enzimatiche nel nostro corpo. Lavora in sinergia con le vitamine per darci le energie di cui abbiamo bisogno”.

“Questo innovativo integratore copre un bisogno crescente e ancora insoddisfatto dei consumatori che spesso si affidano a soluzioni non specifiche per affrontare la stanchezza da stress – ha detto in conclusione dell’evento milanese Heiko Petersen, Cluster Head ITAGRIS Consumer Health Bayer – e Supradyn Ricarica No stress è stato appositamente sviluppato per fornire loro un supporto mirato”.

