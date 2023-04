Strategie di investimento: facciamo il punto sull'importanza dei segnali di trading con TradingCenter.it - Tuttoggi.info

La componete emotiva, nella messa in atto di una pianificazione finanziaria, non di rado può costituire un elemento di disturbo persino per gli operatori più esperti, bene quindi affidarsi a mani competenti

La definizione di una strategia di investimento rappresenta un esercizio alquanto complesso, tuttavia la sua esecuzione può risultare addirittura più ostica: difatti la componete emotiva, nella messa in atto di una pianificazione finanziaria ben codificata, non di rado può costituire un elemento di disturbo persino per gli operatori più esperti, figurarsi per semplici risparmiatori, magari in momenti in cui i mercati internazionali sono caratterizzati da profonda incertezza.

In questi casi il supporto esterno nell’attuazione di una strategia è di grande aiuto: fra i vari dispositivi, utilizzati oggi per la costruzione passiva di un portafoglio, i segnali di trading individuano la modalità di investimento più apprezzata da chi opera in borsa. Si tratta di avvisi contenenti un’analisi su un determinato asset oppure delle vere e proprie istruzioni che indicano il livello di prezzo a cui acquistare o vendere un sottostante, con relativi stop loss e take profit.