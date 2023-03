Strasimeno 2023, trionfa il londinese Henry Hart | Grande successo di pubblico

«È la vera e propria ripartenza turistica per tutto il Trasimeno – ha commentato la vicesindaco e assessore allo sport di Castiglione del Lago Andrea Sacco – e ci attendiamo una grande stagione primaverile ed estiva. La Strasimeno si conferma la manifestazione che apre la nostra stagione, come se fosse uno “spot pubblicitario” per il nostro bellissimo territorio». «Il binomio turismo-corsa sta crescendo sempre più – sottolinea Mirco Solfanelli, vice presidente della ASD Filippide – piace a tutti e mette in luce la parte migliore del territorio: lo definirei un “turismo buono”».

L’Ultramaratona, la gara “regina”, è stata dominata dal britannico Henry Hart del prestigiosissimo e antico club “Belgrave Harriers” di Londra, che ha sbaragliato la grande concorrenza vincendo in 3 ore 34 minuti e 3 secondi: al secondo posto il plurivincitore della Strasimeno Carmine Buccilli, della “ASD Santa Marinella”, che resta però il detentore del record della corsa, stabilito nel 2017 in 3:28’59”; al terzo posto Simone Pessina della “Bergamo Stars Atletica”. Tra le donne netta vittoria di Federica Moroni del “GS Gabbi” in 4 ore 11 minuti e 55 secondi; al secondo posto la croata Marija Vrajic e al terzo Silvia Luna del “Grottini Team Recanati”.

Nella Maratona vittoria tra gli uomini di Filippo Bovanini dell’“Atletica Avis Castel San Pietro” e tra le donne di Federica Poesini della “Tiferno Runners”. Nella 34km vittoria di Battista Paolo Di Gio dell’“Atletica Avis Castel San Pietro” nella categoria uomini e di Alice Parducci del “Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane” tra le donne. Nella Mezza Maratona Matteo Merlozzo (O.R.S.T.) ha messo tutti in fila negli uomini e vittoria della rumena Ana Nanu che corre per l’“Atletica Rimini Nord Santarcangelo” tra le donne. Nella 10km vittoria di Lorenzo Martinelli del “G.S. Il Fiorino” e di Silvia Tamburi dell’“Atletica Avis Perugia”.