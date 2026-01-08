 Straordinaria nevicata a Siena, la città del Palio si sveglia imbiancata - Tuttoggi.info
Straordinaria nevicata a Siena, la città del Palio si sveglia imbiancata

Gio, 08/01/2026 - 10:03

(Adnkronos) – La città del Palio si è svegliata imbiaccata. Una precipitazione nevosa straordinaria e non prevista è scesa su Siena. Gli operai del Comune sono al lavoro per liberare le strade. Palazzo Pubblico consiglia di limitare l’uso delle auto e guidare comunque con prudenza, viaggiando con dispositivi supplementari di aderenza (catene o gomme termiche a bordo). In seguito alla precipitazione e alla conseguente formazione di ghiaccio, per la giornata di oggi sono chiuse le scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale. Sono chiusi anche i centri diurni e di socializzazione per anziani e per disabili sul territorio comunale e il campo scuola “Renzo Corsi” in viale Avignone. 

Pur consapevole dei disagi che si possono creare, l’amministrazione comunale ha optato per questa scelta per evitare problematiche al traffico e alla mobilità, vista la precipitazione e la formazione di ghiaccio sulle strade. Non ci sono particolari criticità, ma al momento in alcune vie cittadine il traffico risulta comunque congestionato per la presenza di autobus intraversati sulla carreggiata non muniti di dispositivi supplementari di aderenza. 

Gli operai del Comune di Siena e gli addetti alla Protezione Civile sono stati attivati immediatamente. Circa quaranta le persone al lavoro fra operai e addetti sulle strade del territorio comunale; vengono utilizzati cinque spargisale su mezzi piccoli, cinque mezzi spargisale e lama su mezzi grandi e due mezzi spargisale con operatori esterni per liberare le arterie principali e secondarie, prevenendo anche la formazione di ghiaccio con alcuni quintali di sale. Attivata da subito anche la Polizia Locale. 

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

