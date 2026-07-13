Stragi di mafia, Meloni "Chi ha tramato nell'ombra è stato sconfitto" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “Come dimostrano anche le più recenti indagini di Caltanissetta, chi ha tramato nell’ombra è stato sconfitto. Oggi è l’eredità di Falcone e Borsellino a gridare, squarciando quel velo di omertà e ipocrisia che per troppo tempo ha accompagnato la loro storia. Il testimone di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non è caduto, è saldo nelle mani delle istituzioni, rappresenta un giuramento quotidiano, e va onorato con i fatti”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al “Museo del Presente – Falcone e Borsellino”, a Palermo, per la cerimonia per il

disvelamento della Fiat Croma sulla quale, il 23 maggio 1992, viaggiavano Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e l’autista Giuseppe Costanza, sopravvissuto alla strage

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(Fonte video: Palazzo Chigi)