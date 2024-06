Strage Viareggio, Mattarella “Sicurezza trasporti indicatore di civiltà” - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “La notte del 29 giugno 2009, Viareggio venne ferita dalle conseguenze di un disastro ferroviario che, oggi come allora, ci appare inaccettabile. Le immagini e la memoria di quella tragedia restano incancellabili. Nel quindicesimo anniversario, la Repubblica è vicina ai familiari che videro i loro cari inaspettatamente strappati alla vita e che, nel dolore, seppero avviare un percorso civile per accertare le responsabilità di quanto accaduto e per promuovere, ovunque, maggiore sicurezza nei trasporti. Le reti infrastrutturali, e tra queste le ferrovie, sono condizione essenziale per la vita e lo sviluppo economico del Paese. La sicurezza è un presupposto irrinunciabile, oltre a essere un diritto primario di cittadini e utenti. Non si può derogare agli standard acquisiti, anzi il livello della sicurezza va elevato tramite controlli e tecnologie più efficaci e una crescita generale di consapevolezza.La sicurezza nei trasporti, come quella sul lavoro, è un indicatore di civiltà che deve prevalere su qualsiasi logica di profitto, perchè incide sulla vita delle persone. E’ questa una lezione che mai deve essere dimenticata”. Lo dichiara il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario della Strage di Viareggio.(ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma