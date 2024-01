Strage Viareggio, Cassazione rimanda calcolo pene a Tribunale di Firenze - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La Cassazione ha rimandato alla Corte d’Appello di Firenze per il ricalcolo delle pene, il processo per la strage ferroviaria di Viareggio del 29 giugno 2009, quando un treno merci che trasportava anche del Gpl deragliò a pochi metri dalla stazione ferroviaria, provocando la morte di 32 persone che persero la vita tra le fiamme. Confermate quindi le condanne nei confronti dei 13 imputati, ma bisognerà quantificare in modo diverso le pene in base all’applicazione delle attenuanti generiche. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma