 Strage Crans-Montana, a Roma l'ultimo saluto al 16enne Riccardo Minghetti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Strage Crans-Montana, a Roma l’ultimo saluto al 16enne Riccardo Minghetti

ItalPress

Strage Crans-Montana, a Roma l’ultimo saluto al 16enne Riccardo Minghetti

Mer, 07/01/2026 - 12:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, sono iniziati i funerali di Riccardo Minghetti. Per l’ultimo saluto al giovane, che ha perso la vita nella strage di Crans-Montana, oltre ai genitori e alla sorella sono presenti numerosi ragazzi. All’ingresso della Chiesa, al cui esterno sono rimaste parecchie persone che non sono riuscite a entrare, sono state poste due corone di fiori: una recante la scritta “Ciao Riccardo, la II F”, a nome dei compagni di classe del 16enne che frequentava il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, e poi una dell'”Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma”. Al rito funebre, celebrato da Monsignor Andrea Manto, sono
presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il ministro della salute Orazio Schillaci. Con loro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. xl5/vbo/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!