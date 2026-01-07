Strage Crans-Montana, a Roma l'ultimo saluto al 16enne Riccardo Minghetti - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Nella Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur, sono iniziati i funerali di Riccardo Minghetti. Per l’ultimo saluto al giovane, che ha perso la vita nella strage di Crans-Montana, oltre ai genitori e alla sorella sono presenti numerosi ragazzi. All’ingresso della Chiesa, al cui esterno sono rimaste parecchie persone che non sono riuscite a entrare, sono state poste due corone di fiori: una recante la scritta “Ciao Riccardo, la II F”, a nome dei compagni di classe del 16enne che frequentava il liceo scientifico Stanislao Cannizzaro, e poi una dell'”Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma”. Al rito funebre, celebrato da Monsignor Andrea Manto, sono

presenti il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi e il ministro della salute Orazio Schillaci. Con loro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.