Strage Capaci, Orlando "la memoria non è un freddo ricordo" - Tuttoggi

“La memoria non è un freddo ricordo e ci interpella su cosa facciamo noi oggi per evitare di tornare a quel tempo lontano e rendere in questo modo un omaggio di gratitudine a chi ha dato la vita per liberare la nostra città e il nostro Paese dal governo della mafia”. Così in un video, alla vigilia della strage di Capaci, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando.