Storie di antifascismo senza retorica. Arturo Bertoldi, Max Collini e Paolo Benvegnù alla libreria POPUP - Tuttoggi.info

Doppio appuntamento tra storia, diritti e impegno, questa settimana alla libreria POPUP di Perugia. Giovedì 27 giugno, alle 19, Arturo Bertoldi e Max Collini presenteranno nello spazio sociale e culturale di piazza Birago il loro libro Storie di antifascismo senza retorica (People). Bertoldi – giornalista, educatore sul tema della sostenibilità e presidente dell’Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea in provincia di Reggio Emilia) – e Max Collini – musicista, autore, voce e principale paroliere degli Offlaga Disco Pax, noto gruppo musicale formatosi nei primi anni Duemila a Reggio Emilia e attivo fino al 2014, e del duo Spartiti insieme al cantante e chitarrista Jukka Reverberi – dialogheranno con Paolo Benvegnù, cantante, chitarrista nonché ex membro del celebre gruppo di rock alternativo Scisma, in una serata dedicata a questo lavoro nato da un apprezzato reading teatrale dello stesso Collini.

Quelle raccolte dagli autori sono storie di uno scontro lungo, che dura ancora, oltre che vicende personali e umane, episodi, aneddoti, eventi del passato, ma anche della contemporaneità che si rincorrono. Senza retorica, senza eroi, senza ufficialità, senza bandiere e, proprio per questo, così importanti. Come affermato nella premessa da Bertoli e Collini, infatti, “nessuna conquista democratica, nessuna Costituzione figlia della Resistenza può dirsi acquisita per sempre e il presente non fa che ribadirlo ogni giorno, per questo sarà meglio cominciare da noi stessi a ricostruire il rapporto con la Storia dell’ultimo secolo. Abbiamo cercato di farlo raccontandovi episodi, aneddoti, eventi del passato e della contemporaneità”. Un volume e uno spettacolo che giungono in un momento ben preciso, dove il tema del fascismo/antifascismo è tornato prepotentemente di attualità nel dibattito pubblico, politico e non solo perché, come ribadito dagli stessi autori, l’assenza di fascismo in questa Repubblica, dal 1945 a oggi, è stato solo il desiderio, mai realizzato, di chi ama la democrazia.

Prima dell’incontro con Bertoldi, Collini e Benvegnù, mercoledì 26 giugno, sempre alle 19, POPUP ospiterà l’illustratrice Stefania Onidi, che presenterà il libro Insieme e uguali. La battaglia di Linda Brown contro il razzismo (Infinito edizioni), scritto con Benedetta Faedi.



