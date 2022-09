Storico oro mondiale per Sofia Raffaeli nell’all around - Tuttoggi

SOFIA (BULGARIA) (ITALPRESS) – Sofia Raffaeli scrive un’altra pagina di storia e diventa la nuova campionessa del mondo nell’all around individuale. L’atleta del Gruppo Sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato chiude nella finale di Sofia col punteggio di 133.250, precedendo la tedesca Darja Varfolomeev (132.450) e la bulgara Stiliana Nikolova (128.800). Quinta l’altra azzurra in finale, Milena Baldassarri (124.900).

Classe 2004, originaria di Chiaravalle, Sofia Raffaeli è stata l’assoluta protagonista dei Mondiali di ritmica in terra bulgara. Nei giorni scorsi, infatti, si è messa al collo prima gli ori nelle specialità di palla e cerchio, poi si è assicurata il titolo nel nastro, senza dimenticare il bronzo nelle clavette sfiorando così un clamoroso en-plein. E col titolo di oggi, inoltre, conquista per l’Italia anche un pass per i Giochi di Parigi 2024.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

