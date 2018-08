Storia e politica in scena all’Isola del Libro, con Giovanni Fasanella si torna a parlare del caso Moro

share

0 shares Share

Tweet

Pin

È proseguito nel pomeriggio di domenica 26, all’hotel Kursaal di Passignano sul Trasimeno, l’ormai abituale cafè letterario de l’‘Isola del libro Trasimeno’. Ospite della giornata di questa VI edizione della manifestazione di Italo Marri, sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio, è stato il giornalista e scrittore Giovanni Fasanella che ha presentato ‘Il puzzle Moro’.

Dopo l’introduzione dello storico e docente universitario Fabrizio Bracco, che ha contestualizzato il periodo storico, sociale e politico legato alla vicenda dell’allora leader della Democrazia cristiana, l’autore ha illustrato il suo lavoro di ricerca e dimostrazione di intrighi europei e non solo, nei confronti della politica italiana a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta.

Intrecciando episodi di cronaca del tempo con documenti e testimonianze, Fasanella dimostra come i governi degli Stati Uniti e di Londra fossero complici nel voler fermare Aldo Moro, le sue idee politiche e le azioni che il governo italiano avrebbe in quegli anni portato poi avanti. Uno spaccato socio-politico internazionale, dunque, è quello che offre Fasanella al lettore che può, così, andare oltre i fatti più noti e conoscere a fondo quanto si celava dietro i 55 giorni del sequestro Moro e la sua conseguente uccisione per mano delle Brigate Rosse nel 1978.

L’‘Isola del libro Trasimeno proseguirà anche per il prossimo fine settimana con gli appuntamenti di sabato primo settembre, sempre all’Hotel Kursaal, e soprattutto con quello di domenica 2 settembre alla Sala dei Notari di Perugia, dove sarà presente l’ex ministro dell’arte del governo egiziano, nonché egittologo, Zahi Hawass.

Foto repertorio TO

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa