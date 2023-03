Stop Ue a benzina e diesel, Briziarelli (Confindustria): difendere imprese e famiglie

Dal presidente degli industriali umbri appello agli europarlamentari: impatto insignificante sull'ambiente e devastante sull'economia

Anche gli industriali umbri evidenziano i rischi della scelta dell’Unione europea di porre lo stop alla circolazione delle auto a combustione (alimentate a benzina e diesel) entro il 2035.

“Vorremmo che fosse il principio di neutralità tecnologica a guidare l’Unione europea nella transizione tecnologica verso la decarbonizzazione”, commenta il presidente di Confindustria Umbria, Vincenzo Briziarelli. Che prendendo atto dello slittamento del voto in Ue sulla ratifica del regolamento sullo stop ai motori endotermici, sottolinea con forza come una scelta drastica come quella dell’Europa sul motore elettrico possa determinare lo smantellamento di un settore industriale tra i più strategici. La decisione, infatti, di abbandonare il motore tradizionale in così breve tempo a favore del sistema a trazione puramente elettrica obbliga tutti gli Stati europei, e le rispettive imprese, a mettere in secondo piano i progressi già in corso nel campo dei biocarburanti, dell’idrogeno e delle altre tecnologie sulle quali l’industria europea può combattere ad armi pari con i concorrenti asiatici. Lo stesso non sarebbe per il motore elettrico, sul quale altri stati extraeuropei sono molto più avanti.