Stoltenberg “Se Kiev perde guerra, inutile parlare ingresso in Nato” - Tuttoggi.info

VILNIUS (LITUANIA) (ITALPRESS) – “Il nostro compito ora è far sì che l’Ucraina prevalga in questa guerra, garantendo la fornitura di armi e munizioni, perchè se l’Ucraina non vince come nazione democratica e indipendente non ci sarà motivo di discutere delle garanzie di sicurezza o dell’ingresso nella Nato”. Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in apertura del summit di Vilnius. “Sono certo che gli alleati lanceranno un messaggio forte per sottolineare la necessità che l’Ucraina si avvicini alla Nato” ha aggiunto. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma