“La Nato è un’alleanza di 31 nazioni unite da valori: libertà, uguaglianza, diritti umani. Esistiamo non solo per difendere e proteggere le nostre terre, ma anche la nostra gente in tutta la sua infinita varietà”. Lo ha detto il segretario generale della Nato, in occasione della Giornata mondiale contro l’omofobia.

sat/gsl (Fonte video: NATO)