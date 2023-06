Stile africano per la nuova collezione Modes firmata da Carpinteri - Tuttoggi.info

Dalle eleganti gonne con frange, ai top realizzati con bandane colorate, ogni pezzo racconta una storia di cultura e bellezza.

Il nome Carpinteri è diventato sinonimo di successo grazie alla sua influenza nel marchio Modes, questa azienda ha saputo trasformare il concetto di boutique, portandolo ad un livello superiore, trasformando i negozi in spazi espositivi di arte, creatività e moda. Oltre a dare sostegno ai giovani talenti, Carpinteri ha anche guidato un importante lavoro di rebranding che ha rivoluzionato l’intero settore partendo dal concetto di boutique.

La collaborazione con Made for a Woman per la nuova collezione estiva del 2023 è un ulteriore passo audace intrapreso da Carpinteri: questa partnership mette in risalto i talenti emergenti nel settore della moda, e la collezione si distingue per il suo tema africano. I dieci capi che compongono questa collezione sono stati realizzati utilizzando materiali sostenibili come la rafia e tinture certificate GOTS, evidenziando l’impegno di Carpinteri per l’etica e la sostenibilità.

Carpinteri e le ispirazioni afro per la collezione moda 2023

Ciò che rende questa collezione unica sono i dettagli intricati, come il macramè e i ricami floreali che catturano l’essenza dell’estetica africana, trasmettendo un senso di tradizione e artigianalità. I pezzi presentano anche il ritorno delle frange su gonne e delle bandane utilizzate come top, un omaggio al passato che fa vibrare il cuore di tutti gli appassionati di fashion.

La rafia, utilizzata in diversi capi di questa collezione, è un materiale che si adatta perfettamente allo stile afro: questa fibra naturale è tradizionalmente usata in molte comunità per creare oggetti artigianali come ceste, cappelli e borse, la sua versatilità permette di trasformarla in abiti leggeri o accessori perfetti per l’estate, conferendo loro un tocco di autenticità e originalità.

Le tinture certificate GOTS utilizzate in questa collezione rappresentano l’impegno di Carpinteri per la sostenibilità ambientale perché rispettano rigorosi standard ambientali e di sicurezza per garantire che i tessuti siano prodotti in modo ecologico e responsabile; si tratta di un’altra testimonianza dell’attenzione di Carpinteri e della sua azienda per l’ambiente e la volontà di promuovere un’industria della moda più sostenibile.

MODES & Made For a Woman: la collezione africana per l’estate 2023

La collezione Modes in collaborazione Made for a Woman presenta una varietà di capi che abbracciano lo stile africano in modo contemporaneo. Dalle eleganti gonne con frange, ai top realizzati con bandane colorate, ogni pezzo racconta una storia di cultura e bellezza. L’uso dei colori vibranti e delle stampe audaci richiama l’energia e la vivacità dell’Africa, trasportando chi li indossa in un viaggio verso terre lontane.

Questi capi unici e ricchi di significato possono essere abbinati a elementi di alta moda o indossati da soli per creare un look audace e di tendenza; sia che si scelga di indossare un abito in rafia con dettagli in macramè o una gonna con frange abbinata a un top in bandana, la collezione Modes in collaborazione Made for a Woman offre infinite possibilità di espressione individuale.

Ogni capo è un’opera d’arte che celebra la cultura africana e il talento dei giovani designer; la combinazione di materiali sostenibili, tecniche artigianali e design moderno crea un connubio unico che affascina gli amanti della moda di tutto il mondo.