 "Stesa" per il controllo di Caivano, tre arresti - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Stesa” per il controllo di Caivano, tre arresti

ItalPress

“Stesa” per il controllo di Caivano, tre arresti

Mar, 14/04/2026 - 09:03

Condividi su:


NAPOLI (ITALPRESS) – I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare – emessa dal GIP di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia – a carico di 3 napoletani, accusati di pubblica intimidazione con l’uso di armi e porto illegale di armi, aggravati dalle modalità mafiose. Ricostruita la dinamica relativa a una “stesa” avvenuta il 27 settembre del 2025 all’interno del “Parco Verde” di Caivano, quando 9 persone a bordo di 5 ciclomotori avevano sparato in aria almeno 8 colpi d’arma da fuoco, permettendo – al momento – di identificare 3 dei presunti responsabili.

fsc/mca2
(Fonte video: Carabinieri)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!