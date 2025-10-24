 Stefano Strada live al The Garage Club di Porano - Tuttoggi.info
Stefano Strada live al The Garage Club di Porano

Stefano Strada live al The Garage Club di Porano

Ven, 24/10/2025 - 05:57

Domenica 26 ottobre salirà sul palco del The Garage Club di Porano Stefano Strada per presentare il suo nuovo album dal titolo Flatlandia.

Fantasia e quotidianità si fondono in questo terzo lavoro discografico del cantautore orvietano per ritrarre la società odierna e riflettere sul futuro tra racconti e poesie.

Chitarre, synth, letteratura e vita vissuta in un concerto solista tutto da gustare!

Luogo: The Garage Club, Via Bonaventura Tecchi 15, PORANO, TERNI, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 26/10/2025

Data Fine: 26/10/2025

Ora: 17:30

Artista: Stefano Strada

Prezzo: 0.00

Info:

Ingresso gratuito riservato ai soci dell’associazione culturale 2 Play.

Per info e per associarsi: associazione2play@gmail.com

Link: https://associazione2play.altervista.org/stagione-live-2025-2026.html

