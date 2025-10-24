Stefano Strada live al The Garage Club di Porano - Tuttoggi.info

Domenica 26 ottobre salirà sul palco del The Garage Club di Porano Stefano Strada per presentare il suo nuovo album dal titolo Flatlandia.
Fantasia e quotidianità si fondono in questo terzo lavoro discografico del cantautore orvietano per ritrarre la società odierna e riflettere sul futuro tra racconti e poesie.
Chitarre, synth, letteratura e vita vissuta in un concerto solista tutto da gustare!
Luogo: The Garage Club, Via Bonaventura Tecchi 15, PORANO, TERNI, UMBRIA
Tipo evento: Altro
Data Inizio: 26/10/2025
Data Fine: 26/10/2025
Ora: 17:30
Artista: Stefano Strada
Prezzo: 0.00
Info:
Ingresso gratuito riservato ai soci dell’associazione culturale 2 Play.
Per info e per associarsi: associazione2play@gmail.com
Link: https://associazione2play.altervista.org/stagione-live-2025-2026.html