Stefano De Martino, star del web: ecco perché il conduttore di Affari Tuoi piace a tutti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Che Stefano De Martino sia riuscito a entrare nel cuore degli italiani è ormai evidente a tutti. Ma che la sua evoluzione lo ha trasformato in un vero e proprio ‘fenomeno mediatico’ rappresenta un ulteriore vantaggio alla carriera da showman che sta cercando di guadagnarsi da ormai diverso tempo. Ma qual è il suo segreto e perché Stefano De Martino piace proprio a tutti?

De Martino ha saputo dare una nuova faccia ad ‘Affari Tuoi’, il game show dell’access prime time di Rai1, con un mix di spontaneità, simpatia e professionalità. Va sempre d’accordo con tutti, riuscendo a creare un legame con i giocatori e, di conseguenza, con i telespettatori, mantenendo così alta l’attenzione del programma e creando siparietti divertenti che rendono ogni puntata memorabile. E a parlare sono gli ascolti, sempre in costante crescita.

Da ballerino di ‘Amici’ alla relazione burrascosa con Belen Rodriguez. Di lui si parlava sui giornali già 10 anni fa per il gossip, ma De Martino ha saputo reinventarsi e oggi è uno dei volti più amati della televisione italiana. Nessuna generazione in particolare, Stefano De Martino piace a tutti. Come alla signora Concetta che sabato 18 gennaio a C’è posta per te ha ricevuto un regalo da parte dei figli e ha avuto l’opportunità di conoscere il suo beniamino Stefano: “Come sei bello, sapessi come ti guardo tutti i giorni”, ha scherzato la signora.

Non è solo il talento di intrattenere il pubblico durante le trasmissioni, ma anche di farlo a telecamere spente. E lo dimostrano i video, che esplodono sul web, in cui il conduttore televisivo viene fermato dalla gente per strada. È accaduto qualche giorno fa, quando Stefano De Martino è stato fermato fuori da un locale da alcune ragazze. Nella clip condivisa su TikTok, si vede De Martino mentre viene fermato da alcune fan che, scherzosamente, hanno commentato il suo stato un po’ confuso causato da un bicchierino di troppo: “Ha bevuto un po’, perdoniamolo”, scrivono – nella didascalia del video – ironicamente. Nonostante ciò, il conduttore si è fermato a fare selfie mostrandosi sempre con il sorriso.

O quella volta in cui è diventato virale il video in cui il conduttore napoletano ha incontrato un ragazzo su un autobus nel periodo della Lotteria Italia, che De Martino ha condotto su Rai1 con uno speciale Affari Tuoi. Il giovane aveva mostrato al conduttore 35enne il suo biglietto della lotteria e gli ha chiesto, in dialetto napoletano, di toccarlo per portargli fortuna. Un simpatico siparietto che è diventato virale sui social in pochissimo tempo: “Ecco perché piace, non si è mai montato la testa”, commentano gli utenti.

Ma c’è chi non si dimentica di quando Stefano De Martino si è fermato a ballare con dei venditori ambulanti nel centro di Napoli. I ‘Calzinari’, diventati virali sui social, hanno fermato il conduttore televisivo per invitarlo a ballare sulle note di un brano di Nino D’Angelo. De Martino non si è tirato indietro e si è lasciato conquistare dall’energia della canzone imitando i passi dei venditori ambulanti sempre con un grande sorriso rivolto alla telecamera.

Conduttore televisivo, mattatore, showman, ballerino e… anche cantante. Proprio recentemente, in occasione del concerto di Sal Da Vinci al teatro Augusteo di Napoli, De Martino è salito sul palco per duettare insieme su ‘Rossetto e caffè’, un brano che ha spopolato nelle classifiche e sui social.

Insomma, mix di talento, simpatia e assoluta autenticità. Ecco perché Stefano De Martino piace a tutti. Nessuna generazione esclusa. Con il suo talento ha convinto anche Selvaggia Lucarelli: “Sta diventando molto bravo e finalmente sembra divertirsi”, aveva scritto la giornalista.