Stefanelli (Costa Crociere) "Nel 2024 importanti novità di prodotto” - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo partecipato alla Bit di Milano perché per noi è un’occasione imperdibile per mostrare la nostra vicinanza al settore delle agenzie di viaggio, che continua a essere per noi il canale principale di vendita e anche soprattutto per poter presentare le novità che vogliamo apportare al settore. Quest’anno andiamo in continuità con il piano strategico lanciato nel 2021 che prevede importanti investimenti sia in prodotto che in comunicazione”. Così Luigi Stefanelli, vice presidente associato di Costa Crociere per il Sud Europa, a margine della Bit Milano.

