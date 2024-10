Stati Generali Cultura, Silvestri "Partire da Palermo bel segnale" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Questa città simbolicamente rappresenta davvero un grande riferimento, quindi partire da qui è un bel segnale: metteremo in campo tanti contenuti per capire quali sono le opportunità e cosa possiamo fare insieme per far crescere questo movimento, perché la cultura è una grande componente del Pil italiano nonché un vettore per convincere i nostri ragazzi a rimanere: sotto quest’aspetto l’intelligenza artificiale deve essere vista come una grande opportunità e come potenziale creatrice di nuove occupazioni”. Lo ha detto il Direttore Generale Media and Business del Gruppo 24 Ore Federico Silvestri, in occasione della prima tappa degli Stati generali della Cultura, kermesse organizzata dal Sole 24 Ore che per la prima volta fanno tappa nel capoluogo siciliano.

