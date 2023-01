Statalizzazione Briccialdi, 39 docenti e 8 tecnici firmano i contratti - Tuttoggi

Dal 2 gennaio sono entrati in servizio 39 docenti e 8 unità di personale tecnico-amministrativo.

Antonello: “Un inizio di anno importante”

“Una tappa fondamentale per l’Istituto con il passaggio allo Stato del personale grazie ai contratti firmati oggi“, ha dichiarato il direttore del Bricciladi, Roberto Antonello. “Un inizio di anno molto importante per il Briccialdi, per Terni e per tutto il suo territorio”.

Pellegrini: “Felice per il risultato”

“Felice per il risultato, la cui importanza è scritta nei sorrisi emozionati dei docenti che hanno firmato”, ha aggiunto la presidente Pellegrini. “Andiamo avanti rincuorati e sereni, nel cogliere le sfide e coltivare le potenzialità che questo importantissimo riconoscimento rappresenta per noi e per la nostra città”.