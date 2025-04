Stasera tutto è possibile, oggi 1 aprile: gli ospiti e le anticipazioni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Stasera, martedì 1 aprile, torna ‘Stasera tutto è possibile’, il comedy show condotto da Stefano De Martino. L’appuntamento con la nona puntata è alle 21.20 su Rai 2.

Nel cast Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Vincenzo De Lucia che questa settimana vestirà i panni di Francesca Fagnani.

‘Mare mare’ sarà il tema di questa penultima puntata e arriveranno all’Auditorium Rai di Napoli: Giovanni Esposito, Bianca Guaccero, Nek, Giulia Penna, Andrea Pucci.

Tra i giochi, Step Challenge, Travel Step, Do re mi fa male, Patapouf. Presenti, come in ogni puntata, il Panda, mascotte del programma, animato da Francesco Garzia, e il dj Claudio Cannizzaro.