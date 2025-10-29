 Start Cup Sicilia, Ruisi "Trampolino di lancio per il Premio nazionale" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Start Cup Sicilia, Ruisi “Trampolino di lancio per il Premio nazionale”

ItalPress

Start Cup Sicilia, Ruisi “Trampolino di lancio per il Premio nazionale”

Mer, 29/10/2025 - 15:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – La sfida è “portare la ricerca scientifica sul mercato: tutte le attività di ricerca applicata verranno presentate oggi all’attenzione di un pubblico locale, ma sappiamo che questo è un trampolino di lancio per il Premio nazionale dell’innovazione, in cui i nostri sei team si andranno a confrontare con ricerca scientifica, ricerca applicata e trasferimento tecnologico di tutti gli atenei italiani”. Lo ha detto Marcantonio Ruisi, coordinatore di StartCup Sicilia, a margine dell’undicesima edizione di Start Cup Sicilia. L’appuntamento si propone di selezionare l’impresa che si è distinta maggiormente sull’isola nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica e applicata: le vincitrici avranno accesso al Premio nazionale per l’innovazione (Pni), in programma al Ferrara Expo il 4 e 5 dicembre

xd8/pc/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!