 Start Cup, Malandrino "Come UniCredit abbiamo ruolo attivo per crescita Sicilia" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Start Cup, Malandrino “Come UniCredit abbiamo ruolo attivo per crescita Sicilia”

ItalPress

Start Cup, Malandrino “Come UniCredit abbiamo ruolo attivo per crescita Sicilia”

Mer, 29/10/2025 - 15:03

Condividi su:


PALERMO (ITALPRESS) – “Come principale istituto di credito della Sicilia ci teniamo a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la nascita di nuovi progetti imprenditoriali, favorendo la creazione di nuove imprese al fine di contribuire alla crescita economica della Sicilia e all’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Salvatore Malandrino, Regional Manager UniCredit Sicilia, a margine dell’undicesima edizione di Start Cup Sicilia. L’appuntamento si propone di selezionare l’impresa che si è distinta maggiormente sull’isola nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica e applicata: le vincitrici avranno accesso al Premio nazionale per l’innovazione (Pni), in programma al Ferrara Expo il 4 e 5 dicembre.

xd8/pc/mca2

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!