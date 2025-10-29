Start Cup, Malandrino "Come UniCredit abbiamo ruolo attivo per crescita Sicilia" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Come principale istituto di credito della Sicilia ci teniamo a svolgere un ruolo attivo nel promuovere la nascita di nuovi progetti imprenditoriali, favorendo la creazione di nuove imprese al fine di contribuire alla crescita economica della Sicilia e all’inclusione dei giovani nel mondo del lavoro”. Lo ha detto Salvatore Malandrino, Regional Manager UniCredit Sicilia, a margine dell’undicesima edizione di Start Cup Sicilia. L’appuntamento si propone di selezionare l’impresa che si è distinta maggiormente sull’isola nel campo del trasferimento tecnologico e della ricerca scientifica e applicata: le vincitrici avranno accesso al Premio nazionale per l’innovazione (Pni), in programma al Ferrara Expo il 4 e 5 dicembre.

