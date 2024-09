ROMA (ITALPRESS) – “Riconosco l’importanza dell’Italia come leader in Europa e anche sulla scena mondiale come economia del G7. Stiamo dando inizio a una nuova era tra i rapporti tra il Regno Unito e l’Unione Europea, quindi la nostra amicizia, così stretta, con l’Italia è importante”. Lo ha detto il primo ministro del Regno Unito, Keir Starmer, al termine dell’incontro con il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

(Fonte video: Palazzo Chigi)