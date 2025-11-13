 Stankovic, furia contro giornalista... in italiano: "Perché mi provochi?" - Tuttoggi.info
Stankovic, furia contro giornalista… in italiano: "Perché mi provochi?"

Stankovic, furia contro giornalista… in italiano: “Perché mi provochi?”

Gio, 13/11/2025 - 16:03

Dejan Stankovic su tutte le furie… in italiano. L’ex centrocampista, tra le altre, di Lazio e Inter, oggi allenatore, ha rassegnato le dimissioni da tecnico dello Spartak Mosca nonostante la vittoria dell’ultima giornata contro l’Akhmat, battuto 2-1 in trasferta. Di Stankovic però non si sta parlando per questioni di campo, ma per un’intervista diventata virale. 

Rispondendo alle domande di un giornalista russo che chiedeva il suo parere su alcune decisioni arbitrali dubbie, Stankovic ha prima risposta in inglese, cercando di mantenere la calma, per poi perdere completamente la testa, iniziando a parlare in italiano: “Perché mi provochi con questa domanda?”, ha chiesto a muso duro al giornalista, con l’interprete accanto in palese difficoltà. 

“Sai qualcosa di calcio? Sai chiedermi qualcosa di calcio?”, ha continuato, “Con quale formazione ho giocato? Con quali giocatori ho giocato? Perché ho fatto quelle sostituzioni? Non sai niente, sai solo dire le ca***te, tu come gli altri. Vuoi che faccio un commento sull’arbitro?”, prima cambiare ancora lingua e andarsene imbestialito. 

 

