ROMA (ITALPRESS) – L’inflazione pesa sulle vacanze in Italia. Nel 2023, per i prezzi del turismo, si stima un aumento pari all’8,9% rispetto all’anno precedente. Lo rileva Demoskopika. Per i turisti che hanno scelto di trascorrere un periodo di villeggiatura nei mesi estivi nelle località italiane, l’incremento dell’inflazione genererebbe rincari per quasi 4 miliardi.

