Staffetta maschile 4×100 argento mondiale, azzurre quarte - Tuttoggi.info

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La staffetta 4×100 maschile ha vinto l’argento ai Mondiali di atletica di Budapest. Roberto Rigali, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu hanno chiuso in 37″62 dietro agli Stati Uniti, oro in 37″38.

Quarto posto per le azzurre nella stessa gara: Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Alessia Pavese hanno chiuso in 42″49. Oro agli Stati Uniti (41″03), argento alla Giamaica (41.21), bronzo alla Gran Bretagna (41.97).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).