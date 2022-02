Stadio-clinica, Bandecchi 'vuol fare la storia' di Terni | Sul piatto 62milioni di euro - Tuttoggi

Stadio clinica, la Ternana e Terni sognano con Stefano Bandecchi. Il presidente rossoverde pronto a un investimento record

Il progetto stadio-clinica prosegue l’iter politico con la consegna del progetto definitivo del ‘sogno’ firmato Stefano Bandecchi che vorrebbe ‘regalare’ a Terni e alla Ternana due strutture da oltre 62 milioni di euro.

Questa mattina la consegna del progetto definitivo a Palazzo Spada e, nel pomeriggio di oggi, una conferenza stampa in via della Bardesca, sede della Ternana Calcio, hanno segnato l’inizio di un percorso che porterà i documenti e i progetti ad essere esaminati dalla Regione Umbria per le procedure di sua competenza.

Stadio-clinica, progetto ambizioso anche nei numeri

L’idea del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, è piuttosto ambiziosa. Numeri alla mano si parla di un’area di 172.793 mq. per lo stadio e 42.644 per la clinica. Quest’ultima, nel progetto definitivo, prevede 203 posti letto e 499 posti auto, mentre per il nuovo ‘Liberati’ si prevede una capienza di 18.037 spettatori, 25mila mq. di spazi pedonali, 1262 posti auto, 730 mq. per il museo della Ternana, 5700 mq. per l’area commerciale e 850 mq. destinati alla ristorazione. Sono previsti anche interventi sulla viabilità del cimitero, la riorganizzazione della circolazione in via dello Stadio e la realizzazione di un sottovia.

Lo stadio sarà completamente rifatto, tenendo il ‘glorioso’ prato che ha fatto apprezzare il “Liberati” a livello internazionale, con l’ambizione di creare un ampliamento del centro cittadino verso l’area ovest della città. Il progetto prevede di ‘sollevare’ la struttura dalla depressione orografica dove è attualmente collocata, grazie all’azzeramento del dislivello, tramite un basamento che consentirà l’accesso pedonale sul fronte lungo via dello Stadio ad una grande piazza contemporanea e successivamente agli ingressi allo stesso livello dell’impianto.

“Sono un uomo nuovo grazie alla Ternana”

Il presidente Bandecchi, presente alla conferenza stampa in collegamento da remoto per impegni di lavoro, ha orgogliosamente presentato il progetto sul quale sta lavorando da anni. “Una giornata importante per l’Umbria e per Terni – ha esordito il numero uno della Ternana – anche se il capoluogo di Regione è sempre tenuto in maggiore considerazione, anche Terni merita attenzione ed è importante. Voglio realizzare una clinica che sarà fiore all’occhiello dell’Umbria e una struttura di supporto al “Santa Maria” per Terni. La clinica sarà anche un centro internazionale di ricerca – ha aggiunto Bandecchi – dove arriveranno studiosi da tutto il mondo. La prossima presentazione della documentazione in Regione – continua – sarà solo l’inizio della sfida. Non ho in mente soltanto lo stadio che ospiti le partite della Ternana, ma voglio anche offrire un servizio alla città. Questa è la storia che oggi parte e sogno – ha concluso il presidente – anche grazie alla maglia rossoverde grazie alla quale sono diventato un uomo diverso e nuovo”.

Una nuova area per i cittadini e la struttura dello stadio

Il progetto stadio-clinica prevede due grandi aree pubbliche. La prima andrà a completare la Piazza dello Sport in fase di realizzazione nell’ambito del progetto PalaTerni e ne sarà un naturale ampliamento. Ospiterà il campo sportivo, un’area parcheggio coperta, il complesso commerciale e la grande piazza pedonale (alberata e con aiuole pensili) da 8mila mq.. La seconda grande area sarà a livello di via dello Stadio e prevede un’altra piazza sempre da 8mila mq. dove saranno collocati una struttura destinata all’area commerciale, una alla ristorazione e le vie di accesso allo stadio. Le due piazze saranno collegate da scale e ascensori che saranno fruibili anche durante le partite di calcio e gli eventi sportivi.

Il nuovo “Liberati” sarà coperto e avrà la forma di un guscio ricoperto da un involucro metallico levigato e argenteo, impreziosito da un’illuminazione che ne esalterà le linee architettoniche e lo trasformerà in una struttura ‘sospesa’. Le finiture sono state pensate che richiamare il detto “duri come l’acciaio” e richiamare il leggendario drago alato Thyrus, simbolo di Terni.

Il ruolo della politica sul progetto stadio-clinica

Il sindaco di Terni, Leonardo Latini, presente sia a Palazzo Spada che nella sede della Ternana, ha sottolineato che “si tratta di un progetto di grande respiro capace di generare sviluppo per il nostro territorio e per la regione dell’Umbria. Un progetto che, insieme a quello che stiamo attuando con la costruzione ormai in fase avanzata del PalaTerni, ci consentirebbe di riqualificare un’area molto consistente di città e di proiettarla in una dimensione di innovazione e modernità. È dunque sicuramente un progetto di valore sia per quel che riguarda il nuovo Liberati che per la clinica ed è un procedimento complesso che presenta elementi di novità rispetto ad altre procedure analoghe, come sa bene la Ternana Calcio, all’interno del quale il Comune di Terni ha fatto, sta facendo e farà la sua parte nell’interesse della città”.

Ottimismo e sentenza del Tar Umbria

L’ottimismo del sindaco Latini si giustifica con la sentenza del Tar dell’Umbria 00962/2021 rispetto alla rchiesta di “Medicenter” di essere ammessa alle convenzioni pubbliche per gli interventi alla cataratta. Sentenza che condanna la “’USL Umbria 2 [..] a concludere il procedimento di cui all’istanza del 10.7.2020 e 28.9.2020 e, per l’effetto, procedere con sollecitudine ad adottate ogni atto idoneo – si legge nella sentenza – affinché la scrivente possa essere ammessa al convenzionamento per interventi di cataratta nell’ambito dell’USL Umbria 2 ed invita la Regione Umbria ad assumere ogni iniziativa affinché l’USL Umbria 2 proceda nei termini di cui sopra”.

In sostanza Medicenter chiedeva posti letto convenzionati (nel caso specifico per interventi alla cataratta) che, allo stato attuale, sono riservati soltanto a Perugia. “Il ricorso – si legge ancora nella sentenza – deve trovare accoglimento e, conseguentemente, deve essere ordinato all’AUSL Umbria 2 di attivarsi espressamente sulla istanza della Società ricorrente”. E ancora: “la stessa Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha evidenziato la necessità di aprire il mercato della sanità a nuovi operatori, risultando ingiustificatamente restrittiva della concorrenza la prassi ampiamente seguita della proroga automatica degli accordi contrattuali agli stessi soggetti accreditati (AGCom adunanza 28 ottobre 2015)”.

La sentenza, di fatto, costringerebbe la Regione Umbria a rivedere il sistema di convenzione con le cliniche private, un ‘assist’ che potrebbe favorire proprio il progetto di Bandecchi.