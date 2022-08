Stacca l’elettricità alla vicina e minaccia la polizia: 70enne denunciato

Atteggiamento poco collaborativo

I poliziotti, a quel punto, hanno bussato alla porta del 70enne che, fin da subito, ha mostrato un atteggiamento poco collaborativo. Dopo averlo invitato a fornire le proprie generalità e a ripristinare l’erogazione dell’energia elettrica per evitare di incorrere nella commissione di un reato, l’uomo ha iniziato ad inveire contro gli operatori, spintonandoli e minacciandoli. Gli operatori lo hanno quindi contenuto in sicurezza e, dopo averlo identificato, hanno recuperato la chiave dei locali dei contatori e ripristinato il flusso di energia.

La denuncia

Accompagnato in Questura per gli accertamenti di rito, il 70enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di violenza privata, rifiuto di fornire le proprie generalità e resistenza a Pubblico Ufficiale.