Stabilità a ogni tiro: migliora la tua caccia con il kit KJI Hellbound - Tuttoggi.info

Quando si parla di caccia di selezione, la precisione e la stabilità sono elementi fondamentali. Avere un supporto che ti consenta di seguire senza sforzo gli animali in movimento e che ti assicuri di non perdere mai l’occasione di tiro a causa di un posizionamento scomodo può fare la differenza nel piazzare un colpo perfetto.

In KJI abbiamo progettato il kit Hellbound proprio con questo obbiettivo, permetterti di sparare nelle migliori condizioni possibili grazie a uno strumento robusto, semplice ed economico. Il kit è composto dal treppiedi K700 abbinato alla morsa Reaper Hellbound, ha una struttura solida e durevole, progettata per resistere a un uso intenso su tutti i terreni di caccia, e il prezzo è imbattibile, soli 309,99 euro.

Sì, vogliamo offrire a tutti i cacciatori un strumento con prestazioni di alto livello senza spendere una fortuna, per conquistarci la vostra fiducia.

Il rest Reaper Hellbound e il Treppiede K700

Il rest KJI Reaper Hellbound fissa la tua arma con una presa simile a una morsa, mantenendo la stabilità, consente una mira precisa e riduce al contempo il rinculo. Ciò è particolarmente utile per i cacciatori che hanno bisogno di una piattaforma di tiro stabile in situazioni difficili.

L’impugnatura a morsa è la stessa del suo predecessore, il Reaper Grip, ma è sia più leggero che più semplice da usare. Vanta la stessa costruzione robusta, la stessa fluidità di movimento e gli stessi angoli di inclinazione.

Il Reaper Hellbound pesa 790 grammi, la morsa ha una finestra di apertura da 0 a 73 mm, la testa può ruotare a 360° sull’asse orizzontale, e si inclina di 22° grado in alto e di 87° in basso.

In questo Kit il KJI Reaper Hellbound è proposto assieme al K700, un treppiedi versatile e resistente, realizzato in solido alluminio, con gambe estensibili su 3 livelli e protette da un’impugnatura in gomma, che può gestire un carico fino a 36 chilogrammi.

Il tripode K700 pesa 2.5 kg, da chiuso ha un’altezza di 68 cm, l’altezza operativa minima e massima va da 27 a 182 cm, ha un carico massimo di 36 kg. E’ fornito con una sacca per il trasporto e l’adattatore per l’aggancio delle fotocamere.

Prova l’affidabilità e le prestazioni per cui KJI è nota e migliora la tua esperienza di caccia.

Per maggiori informazioni e per l’acquisto, visita il tuo rivenditore locale.

Questo è un contenuto sponsorizzato offerto da KJI Precision.



