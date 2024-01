Stabilimento balneare di Marina di Modica a fuoco, le immagini - Tuttoggi.info

RAGUSA (ITALPRESS) – I Vigili del fuoco del distaccamento di Modica e dalla sede centrale di Ragusa sono intervenuti a Marina di Modica per l’incendio sviluppatosi nello chalet “Lido Sud”, ubicato sulla spiaggia della frazione rivierasca. La struttura in legno è andata completamente distrutta, ed una bombola coinvolta nell’incendio è prima scoppiata e poi il contenuto esploso, senza arrecare ulteriori danni a cose o persone. Sul posto personale della Polizia di Modica, in attesa dei rilievi della scientifica.

(Fonte video: vigili del fuoco di Ragusa)