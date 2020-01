Stabile pericolante a Pisciano, "Urge messa in sicurezza" | Pronta mozione - Tuttoggi

Il consigliere comunale della Lega Gubbio Angelo Baldinelli ha presentato una mozione riguardante il casale diroccato in località Pisciano.

La struttura, infatti, oltre ad essere fatiscente e pericolante, è delimitata anche da transenne che riducono fortemente lo spazio in carreggiata. Più volte i residenti della zona, dove sono presenti anche diversi agriturismi e un convento di Suore, hanno sollevato il problema all’amministrazione comunale, “senza però ricevere adeguate risposte” sottolinea il consigliere di opposizione.

Baldinelli chiede dunque a sindaco e giunta di provvedere, con urgenza, “al reperimento di poche risorse di bilancio, sufficienti per mettere in sicurezza il tratto di strada in questione, semplicemente attraverso un intervento edilizio tempestivo sul casolare diroccato, affinché vengano rimossi i cornicioni pericolanti (nella foto sotto) e quindi anche le transenne che riducono vistosamente la carreggiata, rendendo pericoloso l’attraversamento per gli automobilisti soprattutto durante nevicate o forti piogge che riducono la visibilità”.



“Siccome tale intervento richiede un investimento di piccola entità, quindi sostenibile e per questo eseguibile con immediatezza da parte dell’amministrazione comunale, – conclude Baldinelli – chiediamo che venga eseguito nel più breve tempo possibile“.