Ss77var Foligno - Civitanova chiusa di notte per ispezioni delle gallerie - Tuttoggi.info

Sulla strada statale 77var “Della Val di Chienti” (direttrice Foligno – Civitanova Marche) Anas deve eseguire le ispezioni periodiche ordinarie delle gallerie, come previsto dalla normativa. Per consentire lo svolgimento delle attività, sono necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico nelle giornate di domani, mercoledì 19, e giovedì 20 novembre.

Nel dettaglio: dalle 9:00 alle 18:00 di mercoledì 19 novembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Civitanova Marche tra Foligno e Colfiorito. Viceversa, dalle 9:00 alle 18:00 di giovedì 20 novembre sarà chiusa la carreggiata in direzione Foligno, da Colfiorito a Foligno. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria (vecchio tracciato della statale).