Spring Electric, la rivoluzione elettrica di Dacia - Tuttoggi

Dacia comincia un nuovo capitolo della sua storia, svelando il suo primo modello al 100% elettrico. L’arrivo sul mercato delle citycar elettriche è stato preannunciato a Marzo 2020 con la presentazione della showcar Dacia Spring Electric. Ora è stata svelata nella versione di serie, insieme a due declinazioni inedite per le nuove mobilità: una versione adatta al mondo del car sharing, per la mobilità elettrica condivisa, e una versione commerciale denominata Cargo, per le consegne dell’ultimo miglio senza emissioni inquinanti. Questa citycar elettrica, che è la più vantaggiosa del mercato, rende la mobilità elettrica ancora più accessibile. Con il suo look rivoluzionario da SUV, è dotata di abitabilità record, motorizzazione elettrica semplice ed affidabile ed autonomia rassicurante. Dacia Spring Electric è una citycar versatile e pratica.

La mobilità elettrica sta entrando progressivamente nella nostra vita quotidiana. Pioniere della mobilità elettrica, il Gruppo Renault e l’Alleanza hanno acquisito un’esperienza decennale unica al mondo. In Europa, un veicolo elettrico su cinque è progettato dal Gruppo Renault ed oltre 30.000 collaboratori sono stati formati specificatamente sulla mobilità elettrica.

Dacia adatta la mobilità elettrica alla sua filosofia che consiste nell’offrire veicoli contemporanei che rispondano ad esigenze pratiche: Spring Electric è un’auto elettrica piccola, ma spaziosa, robusta e proposta ad un prezzo imbattibile. L’apertura degli ordini di Nuova Dacia Spring Electric è prevista per la primavera del 2021 con una gamma ed un’offerta commerciale semplici: batteria inclusa nel prezzo d’acquisto e due livelli di allestimenti.

